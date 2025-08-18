Un muerto y 18 heridos por la explosión de una bombona de gas en una vivienda en Lyon

The Swiss voice in the world since 1935

París, 18 ago (EFE).- Una persona ha muerto y 18 han resultado heridas al explotar una bombona de gas en una vivienda en la periferia sur de Lyon en la madrugada de este lunes.

La explosión tuvo lugar alrededor de las 3.30 locales (1.30 GMT) en un apartamento del cuarto piso de un edificio de siete plantas del barrio de Minguettes en la ciudad de Vénissieux, indicó en un comunicado la Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento del Ródano.

El fallecido, un hombre de unos 70 años, fue encontrado en el piso en el que se originó la explosión.

Tras la explosión se produjo un incendio en el edificio para cuya extinción acudieron 90 bomberos con 40 vehículos.

Como consecuencia de ello, ha habido 18 heridos en urgencia relativa por inhalación de humo, nueve personas han sido hospitalizadas para revisiones y 150 vecinos han sido evacuados del edificio.

Según fuentes policiales citadas por medios franceses, la explosión pudo ser accidental. EFE

