Un muerto y 44 desaparecidos tras caer un autobús en un río en Benín

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nairobi, 18 ago (EFE).- Al menos una persona murió y 44 están desaparecidas después de que un autobús cayera en un río en el centro de Benín, confirmaron las autoridades, mientras nueve viajeros fueron rescatados y se encuentran «estables» en el hospital.

En un comunicado difundido este lunes, el ministro beninés del Interior y de la Seguridad Pública, Alassane Seidou, informó de que los hechos se produjeron la noche entre los pasados sábado y domingo en el puente que cruza el río Ouémé, en la comuna de Glazoué, y afectaron a un autobús de la compañía STM.

El vehículo viajaba con 54 pasajeros a bordo y se dirigía hacia la capital del vecino Níger, Niamey, desde Cotonú, principal centro comercial y ciudad que alberga la sede del Gobierno beninés.

«El conductor (…) perdió el control de su vehículo tras impactar violentamente contra la barandilla del puente sobre el río Ouémé antes de hundirse», detalló Seidou, mientras las autoridades han puesto en marcha una operación para evacuar a los heridos, buscar a los desaparecidos y recuperar el vehículo siniestrado.

«El Gobierno presenta sus condolencias a la familia del pasajero fallecido, expresa su solidaridad con los demás pasajeros y sus familias y asegura al público que se están realizando esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas y esclarecer las circunstancias de este lamentable suceso», añadió el ministro.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en muchos países africanos debido al mal estado de los vehículos y de las carreteras. EFE

