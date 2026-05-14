Un muerto y decenas de heridos en un ataque ruso contra la capital de Ucrania

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Un ataque nocturno ruso a gran escala contra Kiev y su región dejó al menos un muerto y más de 30 heridos, anunciaron este jueves las autoridades de la capital ucraniana.

Periodistas de AFP en la capital escucharon las sirenas antiaéreas y luego una serie de fuertes explosiones que duraron toda la noche, lo que llevó a los residentes a refugiarse en las estaciones de metro.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció que Rusia lanzó más de 670 drones y 56 misiles en el ataque, principalmente dirigido a objetivos en Kiev.

«Estas no son, desde luego, las acciones de quienes creen que la guerra está llegando a su fin. Es importante que los aliados no guarden silencio ante este ataque», escribió en redes sociales, y advirtió de que podría haber más personas atrapadas bajo los escombros.

En su balance inicial, el jefe de la administración militar de la capital ucraniana, Timur Tkachenko, anunció la muerte de una persona.

Posteriormente el servicio de emergencias ucraniano informó de otros 31 heridos en la región de Kiev, entre ellas un niño.

El ataque afectó a seis distritos de la capital, así como a otros seis de su región, según las autoridades militares.

Tras una tregua de tres días con motivo de las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial, el pasado 9 de mayo, los ataques diarios de Rusia contra ciudades ucranianas se reanudaron en la madrugada del martes.

Según Zelenski, el miércoles Moscú lanzó al menos 800 drones contra el país.

Según datos de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU, desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, y hasta enero de este año murieron cerca de 15.000 civiles ucranianos y 40.600 resultaron heridos

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