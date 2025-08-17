The Swiss voice in the world since 1935

Un muerto y un herido al volcar una autobomba en los incendios de León (España)

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Valladolid, 17 ago (EFE).- Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido en el vuelco de una autobomba en el municipio leonés de Espinoso de Compludo, en el noroeste de España, en las labores de extinción del incendio de Yeres, en la comarca de Ponferrada, según han informado a EFE fuentes del operativo contra incendios.

El accidente ha ocurrido poco antes de las 22:30 horas de este domingo (20:30 GMT) cuando la autobomba ha caído por un terraplén.

El bombero muerto es el conductor de la autobomba.

Es la tercera persona que muere en los incendios declarados en la provincia de León. EFE

grg/fp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR