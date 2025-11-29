Un muerto y una decena de heridos por ataque ruso con drones contra Kiev

Un ataque ruso con drones contra la capital ucraniana causó la madrugada del sábado al menos un muerto y una decena de heridos, además de importantes daños materiales, informaron las autoridades.

La administración militar de la ciudad también advirtió a la población sobre la «amenaza» de un ataque con misil balístico disparado desde un avión ruso MIG-31.

«Existe la amenaza de un ataque con misiles enemigos. ¡Permanezcan en los refugios!», advirtió en un comunicado publicado en la plataforma de mensajería Telegram.

Periodistas de la AFP escucharon fuertes explosiones alrededor de la medianoche en el centro de Kiev, que el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, atribuyó a Moscú.

«Se confirmó la muerte de una persona», probablemente «un hombre», indicó también en Telegram el jefe de la administración militar de la ciudad, Timur Tkachenko.

Las autoridades locales reportaron además una decena de heridos.

La administración militar lamentó posteriormente que el «cínico ataque terrorista de la Federación de Rusia» haya impactado en nueve lugares de cinco barrios capitalinos.

Se trata «de un intento por parte de los rusos de aterrorizar pura y simplemente a la población civil», denunció Tkachenko.

El alcalde de Kiev había indicado antes que entre los heridos se encontraba un adolescente de 13 años.

Al menos dos edificios residenciales, uno de ellos de 25 pisos, una casa y varios automóviles sufrieron daños, precisaron los funcionarios.

«Kiev lleva más de ocho horas en alerta aérea», añadió posteriormente el alcalde, al explicar que «el oeste de la capital se encuentra sin electricidad», lo que confirmaron periodistas de la AFP.

A principios de esta semana, poderosas explosiones sacudieron Kiev durante la noche mientras drones y misiles rusos caían sobre la capital, lo que provocó incendios en edificios residenciales.

Las autoridades de la ciudad informaron que siete personas murieron.

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, lo que desencadenó el peor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

