Un muerto y varios heridos en un accidente de tren en Dinamarca

Una colisión entre un tren y un vehículo agrícola en Dinamarca dejó un muerto y varios heridos, informó el viernes la policía, sin precisar la gravedad de las lesiones.

«Una persona murió y varias resultaron heridas en un accidente ferroviario cerca de Bjerndrup», en el suroeste del país, escribió la policía en un comunicado.

Dos personas fueron trasladadas en helicóptero, señaló sin dar más detalles sobre su estado.

El accidente, cuya causa no se precisó, involucró a un tren rápido y un vehículo agrícola.

La agencia ferroviaria nacional, Banedanmark, indicó en X que la colisión se produjo en un paso a nivel.

Según medios de comunicación locales, al menos dos vagones del tren que cubría la ruta entre Copenhague y Sønderborg descarrilaron.

La compañía ferroviaria DSB, que operaba el tren, afirmó que había unas 95 personas a bordo, entre ellas alumnos de una escuela de Sønderborg, según informó la prensa.

