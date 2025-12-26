Un nacionalista y un conservador pugnan por la jefatura del Gobierno de Kosovo

Skopie, 26 dic (EFE).- La antigua provincia serbia de Kosovo celebra este domingo elecciones anticipadas, con cuatro políticos con posibilidades de encabezar el próximo gobierno y con el actual primer ministro, el nacionalista de izquierdas Albin Kurti, como principal favorito.

Unos 2 millones de ciudadanos están llamados a las urnas por segunda vez en este año, en unas elecciones anticipadas convocadas tras fracasar varios intentos de formar un Gobierno tras las legislativas de pasado febrero.

Estos son los principales candidatos con opciones de liderar el próximo gobierno de Kosovo, un pequeño país balcánico que declaró de forma unilateral su independencia en 2008:

Kurti, un líder inflexible con Serbia

Albin Kurti, de 50 años y dos veces primer ministro, defiende una política dura e inflexible hacia Serbia y exige que Belgrado reconozca la independencia de la antigua provincia serbia, habitada por una mayoría de albaneses étnicos.

Esta postura intransigente e incluso de confrontación, que incluye el rechazo a conceder algún tipo de autonomía a la minoría serbokosovar, se ha reflejado en diversas acciones que profundizaron las tensiones con la Unión Europea (UE).

Nacido en 1975 en Pristina, Kurti inició su activismo político por la independencia de Kosovo a los 22 años, cuando fue uno de los líderes de las protestas estudiantiles contra Serbia.

En 1997 se unió al clandestino Ejército de Liberación de Kosovo (UCK), la guerrilla que luchó contra las fuerzas serbias en la entonces provincia serbia.

Graduado en 2003 en informática y telecomunicaciones en la Universidad de Pristina, fue brevemente primer ministro en 2020 y en 2021 fue elegido de nuevo y ejerció el cargo durante cuatro años.

En las elecciones de este domingo su partido espera hacerse en torno al 50 % de los votos, lo que sin embargo no podría ser suficiente para lograr una mayoría parlamentaria de al menos 61 de los 120 escaños del Parlamento.

Hamza, un conservador apegado al euroatlanticismo

Su principal rival en los comicios, según las encuestas, es Bedri Hamza, presidente del Partido Democrático de Kosovo (PDK).

Con un mensaje moderado, este exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central de Kosovo se presenta como una opción más fiable para las instituciones euroatlánticas.

Asimismo, Hamza se muestra abierto a hacer compromisos con las demás formaciones políticas para lograr una alianza de Gobierno que tenga mayoría parlamentaria.

El PDK parte en segundo lugar, con una intención del voto de entre el 16 y 19 %, lo que le obligaría a formar una coalición.

«Kosovo ha carecido de un gobierno unificador y de un primer ministro que escuche, trabaje y priorice a los ciudadanos», declaró el candidato de 62 años durante la campaña.

«Estoy dispuesto a aportar a Kosovo lo que le hace falta: superar las divisiones, aumentar los salarios y mejorar el bienestar. No vamos a crear crisis, sino oportunidades para una vida mejor», añadió.

Abdixhikum y Haradinaj, las alternativas

El tercer aspirante a encabezar el futuro Ejecutivo es Lumir Abdixhikum, jefe de la Liga Democrática de Kosovo (LDK), el partido que condujo al país a la independencia y al que las encuestan le vaticinan entre el 15 y 17 % de los votos.

Nacido en 1984, este economista y exministro de Infraestructuras ha consolidado una reputación de líder pragmático y orientado a solucionar problemas.

También el líder de la Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK), Ramush Haradinaj, tiene ciertas opciones de encabezar una futura coalición y ser primer ministro, un cargo que ya ocupó dos veces, entre 2004 y 2005 -antes de la independencia de Kosovo- así como entre 2017 y 2019.

El exguerrillero dimitió en 2019 tras ser convocado a declarar por la Fiscalía Especializada de La Haya por presuntos crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Kosovo (1998/99), aunque al final no fue inculpado de ningún cargo. EFE

