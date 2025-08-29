The Swiss voice in the world since 1935

Un nicaragüense es detenido en el Pacífico de su país con 531,1 kilos de cocaína

San José, 29 ago (EFE).- Un ciudadano nicaragüense fue detenido con 531,1 kilos de cocaína en el municipio de San Rafael del Sur, departamento de Managua, en el Pacífico de Nicaragua, informó este viernes la Policía Nacional del país centroamericano.

El nicaragüense, identificado como Byron Javier Marenco Narváez, de 32 años, fue detenido mientras transportaba más de media tonelada del polvo blanco en una camioneta, dijo el nuevo jefe de las fuerzas policiales y jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Victoriano Ruiz.

Marenco Narváez ya había sido detenido el 16 de abril de 2018 durante un operativo antidrogas en el turístico balneario San Juan del Sur, en el Pacífico nicaragüense, con 28 paquetes de cocaína, 718.960 dólares, diez teléfonos móviles y un arma de fuego.

En este nuevo operativo, durante la inspección de la camioneta, fueron hallados trece sacos con 469 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva con una sustancia color blanco, que en la prueba de campo dio positivo para cocaína, con un peso total de 531 kilos y 147 gramos, precisó Ruiz a través de medios oficiales del Gobierno de Managua.

El aprehendido, la droga y la camioneta quedaron a disposición de las autoridades competentes para la judicialización del caso, de acuerdo con la información.

Las autoridades nicaragüenses presumen que la droga tenía como destino los países del norte de América.

Nicaragua se encuentra ubicada geográficamente en un corredor de alto tráfico de drogas ilícitas, que se producen en Suramérica y que luego son trasladadas hacia Norteamérica, donde operan, principalmente, los carteles mexicanos y residen los mayores consumidores. EFE

mg/rao/jrg

