Un nuevo barco de la Flotilla de la Libertad zarpa desde costas italianas hacia Gaza

Argel, 30 sep (EFE).- El barco Conscience de la Flotilla de la Libertad, que el pasado mayo fue atacado con drones en aguas de Malta, zarpó este martes a las 18:00 GMT desde el puerto italiano de Otranto hacia Gaza, para romper el asedio de la franja palestina.

La campaña Rumbo a Gaza informó en un comunicado que el Conscience se unirá a los ocho barcos de Thousand Madleens que partieron desde Catania el pasado sábado, mientras en paralelo la Global Sumud Flotilla, con más de 40 barcos y 500 voluntarios, se aproxima hacia la franja palestina.

La embarcación Conscience navega con 94 personas de veinticinco nacionalidades a bordo, entre ellas seis españoles, y la mitad son «periodistas y personal médico» en «solidaridad» con los profesionales gazatíes.

Las embarcaciones transportan en su mayoría suministros médicos, alimentos secos y material escolar, que tienen previsto entregar en la Franja de Gaza.

La Flotilla de la Libertad ha impulsado una decena de misiones incluida la de 2010, cuando murieron diez activistas en el asalto israelí al buque Mavi Marmara.

Por su parte, la Global Sumud Flotilla (GSF) partió a principios de septiembre desde costas de España y se unió a embarcaciones de Túnez, Italia y Grecia hasta conformar la misión marítima más amplia organizada hasta el momento.

La flotilla Sumud informó de que se encuentran a unas 200 millas naúticas de la costa de Gaza (321 kilómetros) y se aproximan a una zona ed «alto riesgo». EFE

