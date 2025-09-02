Un nuevo terremoto de magnitud 5,2 golpea la zona afectada por el seísmo en Afganistán

lk-jgv/igr/ads
How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.
En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.
¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?
Síganos
SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR
SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR