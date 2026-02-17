Un nuevo testimonio incrimina al presidente interino de Perú en un caso de violación

Lima, 17 feb (EFE).- Un nuevo testimonio que incrimina al presidente interino de Perú, José Jerí, en una denuncia archivada de violación ha salido a la luz horas antes de que el Congreso peruano se reúna para tratar una serie de mociones en contra del mandatario.

El testimonio, publicado el lunes en redes sociales por la periodista Pamela Arroyo, pertenece a Marco Antonio Cardoza, amigo de Jerí también imputado en este caso de violación supuestamente ocurrido a finales de 2024 en una reunión entre amigos, cuando el ahora gobernante transitorio ya era congresista.

En un escrito dirigido a la Fiscalía el 18 de julio de 2025, pocos días antes de que Jerí se convirtiese en presidente del Congreso, Cardoza pidió que se le practiquen una serie de pruebas a su amigo que apuntan a que presuntamente participó en el abuso denunciado.

En concreto, reclamó que se analizase una prenda de ropa de Jerí hallada en la habitación donde supuestamente ocurrió la violación y que se practicase al ahora presidente una prueba de disfunción eréctil, al apuntar que ese problema pudo haberle llevado a utilizar objetos u otros medios para cometer la violación.

El fiscal general interino de Perú, Tomás Gálvez, archivó la denuncia en el caso de Jerí cuando ya había sido nombrado presidente del Congreso, al argumentar que no había pruebas que demostrasen la participación del congresista en el delito.

En ese momento, Jerí había declarado a la prensa que colaboró con la Fiscalía y, después de haberse sometido a todas las pruebas biológicas y de ADN, podía decir que esos resultados le dejaban «sumamente tranquilo» porque, según él mismo, comprueban su inocencia, aunque una jueza le ordenó hacer terapia por una posible patología psicosexual.

En cambio, Cardoza continúa procesado en la causa y se encuentra prófugo de la Justicia, tras haber salido del país rumbo a Europa.

Jerí llegó al Congreso en las elecciones de 2021 como suplente del inhabilitado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) con apenas 11.600 votos, y en poco tiempo pasó de ser un congresista prácticamente desconocido a liderar comisiones parlamentarias, presidir el Legislativo y de ahí dar el salto a la Presidencia.

Este abogado de 39 años ascendió a la Presidencia en octubre pasado, al ser el presidente del Congreso en el momento que fue destituida la presidenta Dina Boluarte (2022-2025), con la misión de dirigir el Ejecutivo hasta la celebración de las nuevas elecciones convocadas para el 12 de abril.

Al llegar al Palacio de Gobierno generó controversia una larga serie de antiguos tuits sobre «mujeres» y «sexo» publicados por Jerí cuando todavía era un veinteañero, mientras que también fue sonado el hecho de que dejase de seguir en Instagram a alrededor de 700 cuentas de mujeres, muchas de ellas dedicadas a la creación de contenido erótico.

Sin embargo, las mociones de censura contra el mandatario están motivadas por una serie de reuniones semiclandestinas mantenidas con empresarios chinos contratistas del Gobierno y por presuntas irregularidades en la reunión de un grupo de funcionarios en el Palacio de Gobierno. EFE

