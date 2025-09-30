Un nuevo vuelo con siete argentinos deportados desde EE.UU. llega a Buenos Aires

Buenos Aires, 30 sep (EFE).- Un nuevo vuelo con siete ciudadanos argentinos deportados desde Estados Unidos, contratado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Donald Trump, llegó en la madrugada de este martes a Buenos Aires.

El avión de la empresa GlobalX aterrizó alrededor de la 1:00 hora local (4:00 GMT) en medio de un fuerte hermetismo, al igual que en ocasiones anteriores, según informó el diario La Nación, que fue testigo de la llegada de los deportados en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, en Buenos Aires.

Se trata del cuarto vuelo contratado por el ICE con destino al país suramericano en lo que va del año.

Al parecer, esta nave realizó una escala previa en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

“Se fue con 18 años, hace más de 25 que vive en Florida. No sé con qué me voy a encontrar. Todos fueron detenidos de un momento a otro, perdieron todo lo que tenían”, relató en el aeropuerto al diario La Nación la hermana de una mujer deportada, que trabajaba como camarera o mesera y estuvo detenida durante más de cuatro meses.

Según contó la mujer, antes de ser deportada su hermana estuvo detenida en un centro militar, donde dormía en el piso, y, durante el tiempo que estuvo privada de su libertad, la familia apenas pudo comunicarse con ella.

Cuatro de los deportados fueron liberados en el aeropuerto, donde fueron recibidos por sus familiares y allegados.

Los otros tres fueron trasladados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ya que dos de ellos tendrían antecedentes por explotación sexual y conducción en estado de ebriedad, aunque no se confirmaron identidades, añadieron los medios.

Cerca de 50 argentinos habrían sido deportados a través de vuelos coordinados por empresas como GlobalX, Omni Air y Eastern Airlines en lo que va de año por razones como vencimientos de visa, ingresos irregulares o antecedentes penales.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU., se han ejecutado cerca de 200.000 deportaciones desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, el 20 de enero de 2025. EFE

