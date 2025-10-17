Un recluta ruso mata a un soldado y hiere a otras cinco personas antes de suicidarse

1 minuto

Moscú, 17 oct (EFE).- Un recluta ruso abrió fuego este viernes contra sus compañeros en una unidad militar cerca de Moscú, cobrándose una víctima mortal y cinco heridos antes de suicidarse.

«Por la noche en el territorio de una unidad militar en la región de Moscú, un militar, mientras cumplía funciones en un puesto de observación, violó las normas de manejo de armas e hirió mortalmente a un soldado profesional», comunicó el Distrito Militar de Moscú citado por RIA Nóvosti.

El diario Izvestia añade que esto ocurrió en el distrito Naro-Fominsk, y que el hecho se conoció después de que uno de los heridos llamara a su madre, quien alertó al servicio médico y a la policía.

El portal independiente ‘Vazhnie Istorii’ (‘Historias Importantes’) señala que en ese distrito se encuentran varias divisiones y brigadas a donde son enviados los reclutas moscovitas recién incorporados al servicio militar.

Varios medios añaden que uno de los heridos se encuentra en situación grave y que el tirador se suicidó tras el incidente.

Las autoridades abrieron una causa penal en relación con lo ocurrido y actualmente trabaja en el lugar una comisión del Comando General de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas.

El pasado 1 de octubre comenzó la nueva ola de reclutamiento para realizar el servicio militar obligatorio en Rusia, que tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 se extendió y tiene por objetivo a hombres rusos de entre 18 y 29 años.

El servicio militar obligatorio en Rusia tiene una duración de un año. EFE

mos/ah