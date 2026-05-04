Un refugio ucraniano ofrece esperanza a miles de animales en medio de la guerra rusa

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Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 4 may (EFE).- Voluntarios ucranianos en la ciudad occidental de Leópolis arriesgan viajes cerca del frente de batalla y amplían sus instalaciones para rescatar y acoger a miles de animales domésticos y salvajes abandonados o heridos, muchos de ellos a causa de la guerra rusa en el país.

Pelícanos y monos, zorros y cigüeñas, gatos y perros se encuentran entre unos 1.500 animales que actualmente reciben cuidados en el Hogar de Animales Rescatados, ubicado junto a un parque no muy lejos del centro de Leópolis.

«Cuantos más animales ayudamos, más llamadas de petición de asistencia recibimos», dice a EFE Marta Andrus, de 21 años, una de las 30 integrantes del equipo que cuida a los animales y desarrolla la infraestructura del refugio.

Un compromiso natural

Antes de que comenzara la invasión rusa hace más de cuatro años, la organización se centraba principalmente en animales salvajes heridos y maltratados.

Desde entonces, ha ampliado su enfoque para asistir también a miles de mascotas y otros animales abandonados o en peligro debido a los combates.

Cientos de animales de mayor tamaño, incluidos caballos, alpacas y llamas trasladados desde granjas y ecoparques en zonas del frente, ahora se alojan en un segundo refugio en construcción para ofrecerles más espacio.

El equipo ha llevado a cabo 21 misiones en zonas de primera línea.

A pesar de haber ayudado ya a más de 8.000 animales, Andrus afirma que solo es «una gota en el océano».

Andrus habla con calma sobre una misión reciente a Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk, donde los voluntarios rescataron 10 ovejas camerunesas, tres burros, un poni y varios ciervos después de que los cuidadores locales ya no pudieran arriesgarse a viajar para alimentarlos debido a los ataques rusos.

Para ella y los demás voluntarios, impulsados por su amor por los animales, afrontar tales riesgos resulta completamente natural.

«Los animales sufren tanta crueldad», cuenta a EFE Diana, estudiante de primer año de veterinaria que ayuda a pasear a los perros durante su período de cuarentena.

Encontrar nuevos hogares

Fotografías de decenas de perros cubren las paredes cerca del refugio, donde el fin de semana se celebró una feria benéfica para recaudar fondos urgentemente necesarios para comida y atención veterinaria.

«Mennie es una perra dulce e increíblemente tímida. La guerra y meses de soledad deben haberle pasado factura», dice la descripción de un perro rescatado mientras deambulaba por las calles de Oríjiv, una ciudad de primera línea en la región sureña de Zaporiyia.

Mientras que algunos perros son adoptados rápidamente, los animales más viejos o de mayor tamaño suelen esperar más tiempo y sufren aún signos de trauma.

«Algunos tienen miedo o son agresivos e incluso se niegan a salir a pasear», explica a EFE Olga Olefirenko, quien huyó de la ocupada ciudad de Tokmak, en Zaporiyia, junto con su hija Olesia.

Ambas son ahora voluntarias en el refugio, que se convirtió en uno de los pilares de la nueva vida que están construyendo lejos de su hogar, y recientemente adoptaron un perro abandonado en un bosque.

Asegurar un futuro

Varios lobos han encontrado un nuevo hogar en un santuario en España, pero muchos animales, incluidos tres pelícanos rescatados de Zaporiyia hace cuatro años, probablemente permanecerán en el refugio durante años a la espera de condiciones más seguras.

«Intentamos ayudar a todos al comienzo de la invasión. Ahora solo aceptamos a los animales que estamos seguros de poder cuidar adecuadamente», señala Andrus.

El refugio depende completamente de donaciones de particulares y empresas.

Un récord de 1,12 millones de grivnas (21.500 euros) recaudado gracias a 6.000 visitantes en la feria benéfica proporciona cierto respiro financiero a los voluntarios.

Sin embargo, Andrus reconoce que los fondos no durarán mucho, ya que los continuos ataques rusos provocan más animales necesitados.

En paralelo, el refugio también continúa ayudando a animales heridos en Leópolis.

Para asegurar un apoyo más estable, la organización ha lanzado una aplicación para celulares que permite a personas de todo el mundo apadrinar animales mediante donaciones periódicas o puntuales. EFE

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