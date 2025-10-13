Un relator de la ONU califica de «crimen de guerra» el ataque israelí contra periodistas en Líbano en 2023

afp_tickers

2 minutos

Un relator de Naciones Unidas calificó el viernes como «crimen de guerra» el ataque israelí del 13 de octubre de 2023 en el sur de Líbano, que mató a un periodista de Reuters e hirió a otros reporteros, incluidos dos de AFP.

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, también denunció que más de 1.100 mujeres y niños murieron en Líbano durante las hostilidades entre Israel y Hezbolá, que duraron más de un año.

El ataque de 2023 contra los periodistas fue «un ataque premeditado, selectivo y doble por parte de las fuerzas israelíes, lo que, a mi juicio, constituye una clara violación del derecho internacional humanitario y un crimen de guerra», dijo el relator en una rueda de prensa en Beirut.

El ataque mató al fotógrafo de Reuters Issam Abdallah e hirió a otros seis reporteros, incluido Dylan Collins y Christina Assi, ambos de AFP. A Assi le tuvieron que amputar la pierna derecha.

Una investigación de AFP, realizada con la oenegé Airwars, que investiga las agresiones contra civiles en situaciones de conflicto, concluyó que en el ataque se usó un proyectil de tanque de 120 mm. El ejército israelí es el único en usar esa arma.

Otro informe de la ONU subrayó que no hubo «intercambio de disparos» antes del ataque y Israel negó haber apuntado a los periodistas.

Tidball-Binz recordó que otros tres periodistas murieron también en un bombardeo en octubre de 2024 mientras «dormían en una residencia de periodistas claramente identificada (…), lo que no podía pasar desapercibido para las Fuerzas de Defensa de Israel, que bombardearon el lugar».

El ejército israelí indicó que el ataque estaba dirigido contra combatientes de Hezbolá y que estaba «en proceso de investigación».

Un alto el fuego sellado en noviembre puso fin a las hostilidades entre Israel y Hezbolá en Líbano, que culminaron en dos meses de guerra abierta el año pasado.

Pero Israel ha mantenido sus ataques casi diarios contra Líbano, alegando que sus objetivos son instalaciones o miembros del Hezbolá, respaldado por Irán.

lg/jsa/sag/meb