Un segundo superpetrolero iraní evade a EE.UU. en el último día y llega a aguas indonesias

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Redacción Internacional, 4 may (EFE).- Un superpetrolero iraní con 1,88 millones de barriles de crudo a bordo logró eludir el bloqueo de la Armada de Estados Unidos y navega actualmente por aguas indonesias rumbo al archipiélago de Riau, en la segunda evasiva de buques iraníes en la región en menos de 24 horas.

Según indicó este lunes en X el portal especializado TankerTrackers, la nave, denominada ‘DERYA’ (9569700), «intentó a mediados de abril, durante el período de exención de sanciones», entregar su carga en India, «pero no lo consiguió».

Los administradores de la página no detallaron cómo ni cuándo los iraníes lograron escapar de la vigilancia norteamericana, que continúa desviando «buques gemelos de vuelta a Irán» mientras mantienen un estratégico bloqueo sobre el estrecho de Ormuz.

El domingo, otra embarcación similar, la nave ‘HUGE’ (9357183), propiedad de la Compañía Nacional Iraní de Buques Tanque (NITC, por sus siglas en inglés), también entró en el estrecho de Lombok con crudo procedente de Teherán.

En paralelo, TankerTrackers informó de que unos 25 buques cisterna zarparon desde Irán en abril. De ellos, siete fueron devueltos a puertos persas por la Armada estadounidense, mientras que otros dos fueron incautados por Washington en el Océano Índico.

Después de tres semanas del inicio del alto el fuego entre EE.UU. e Irán, las partes siguen manteniendo un bloqueo selectivo del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio global de petróleo y gas por la que, en tiempos de paz, circula alrededor del 20 % de las energías fósiles mundiales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el domingo que las negociaciones con Irán van «muy bien», horas después de que asegurara que pronto revisaría el plan de paz enviado por Teherán.

En paralelo a las negociaciones, el republicano anunció el ‘Proyecto Libertad’, un masivo operativo de más de cien aeronaves, buques y drones en el que participarán 15.000 militares para liberar a los barcos atrapados en el estrecho de Ormuz. EFE

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