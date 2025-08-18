The Swiss voice in the world since 1935

Un senador de EEUU insta a Colombia a «erradicar por completo» la cocaína

El senador republicano Bernie Moreno condicionó este viernes las futuras relaciones de Estados Unidos con Colombia a la erradicación total de la cocaína cuando la producción del país alcanza máximos históricos.

En una rueda de prensa en Bogotá, el senador republicano Bernie Moreno, acompañado de su colega demócrata Rubén Gallego, expresó su preocupación por el aumento de la cocaína proveniente de Colombia a pocos meses de que Estados Unidos decida si renueva o no la certificación del país como aliado en la lucha antidrogas. 

«Colombia tiene que erradicar por completo su economía basada en la cocaína y tomar todas las medidas necesarias para que eso suceda (…) y vamos a estar aquí para apoyar a un gobierno que tome eso muy, muy en serio», señaló el congresista nacido en Bogotá. 

«Una vez se logre, podremos tener una gran relación bilateral», condicionó Moreno.

El presidente izquierdista Gustavo Petro recibió más temprano en la presidencial Casa de Nariño a los senadores y al jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, junto a otros delegados.

Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, chocan con frecuencia por desacuerdos en políticas migratorias, arancelarias y sobre su enfoque en la lucha contra el narcotráfico. 

El mandatario colombiano apuesta por atacar el consumo en los principales países de destino de la droga y negociar la paz con los grupos armados.

«Quienes quieren romper las relaciones EEUU y Colombia, son sirvientes de las mafias», escribió Petro en X.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que la conversación fue amigable y se centró en temas de narcotráfico, migración y las relaciones con Venezuela.

«Las próximas elecciones, y sé que es un cliché decirlo, son las más importantes que puedo recordar en mi vida aquí en Colombia», dijo Moreno.

También se refirió a China, que recientemente estrechó lazos con Colombia tras su ingreso en el megaproyecto Nuevas Rutas de la Seda. 

«O eres aliado de los Estados Unidos o eres aliado de China, pero no vas a ser ambos», dijo al resaltar que Washington es el principal socio comercial de Colombia.

Los congresistas y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, viajaron esta semana a Bogotá para acompañar el funeral del presidenciable asesinado Miguel Uribe, candidato favorito de la derecha para los comicios de 2026.

Durante su estadía, Moreno también visitó en su casa al expresidente de derecha Alvaro Uribe (2002-2010), condenado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno.

