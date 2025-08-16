The Swiss voice in the world since 1935

Un sismo de magnitud 4,4 se registra en el suroeste de Bolivia sin daños ni víctimas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

La Paz, 16 ago (EFE).- Un sismo de magnitud 4,4 se registró este sábado en la región de Potosí, en el suroeste de Bolivia, sin que por el momento se reporten víctimas ni daños materiales, informó el privado Observatorio San Calixto.

El sismo se produjo a las 4.08 hora local (8.08 GMT) y tuvo como epicentro la provincia Daniel Campos, según el observatorio que es la única institución sismológica en Bolivia.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 135,6 kilómetros, por lo que se considera intermedio.

La zona del temblor está a 111 kilómetros de la localidad de Villa Martín, a 112 kilómetros del pueblo de Pisiga, fronterizo con Chile, y a 121 kilómetros de Salinas de Garci Mendoza, detalló.

El informe del observatorio señala que debido a la profundidad, «es poco probable» que el sismo «sea sentido y cause daños en superficie».

Entre el jueves y viernes también se registraron tres sismos de magnitudes 3,0, 4,0 y 3,6, en la región sureña de Chuquisaca, donde está Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial, sin reporte de daños, ni víctimas. EFE

gb/eb/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR