Un sismo de magnitud 4,5 sacude el Tíbet tras dos temblores registrados este martes

2 minutos

Pekín, 27 ago (EFE).- Un terremoto de magnitud 4,5 sacudió este miércoles la región china del Tíbet (oeste), sin que se haya informado de víctimas o daños materiales, después de que la región registrase el martes dos sismos, de magnitud 4,7 y 3,8.

Según el Centro de Redes Sismológicas de China, el movimiento telúrico de hoy se produjo a las 04.16 hora local (20.16 GMT del martes), con epicentro en el condado de Shuanghu, bajo la jurisdicción de la ciudad de Naqu, y a una profundidad de 10 kilómetros.

Se trata de un área escasamente poblada. En un radio de cinco kilómetros alrededor del punto determinado, la altitud media alcanza aproximadamente los 4.920 metros, de acuerdo con los parámetros técnicos publicados.

El episodio de este miércoles llega tras dos temblores anotados este martes en el Tíbet.

En la mañana del martes, la red sismológica determinó un sismo de magnitud 4,7 con epicentro también en Shuanghu (Naqu) y foco a 10 kilómetros de profundidad.

Poco después, se registró otro movimiento de magnitud 3,8 en el condado de Zhongba, dependiente de la ciudad de Shigatse, con un hipocentro a 8 kilómetros.

El temblor registrado hoy se produjo a unos 125 kilómetros de distancia del primer terremoto sucedido este martes.

Ninguno de los sismos del martes provocó víctimas o daños materiales, informaron las autoridades.

En enero pasado, un sismo de magnitud 6,8 registrado en el Tíbet dejó al menos 126 fallecidos y provocó el colapso de numerosas viviendas e infraestructuras.

El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia terremotos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Asia y la India, en el Himalaya.

Sin embargo, no suelen producir grandes daños personales debido a que buena parte del área occidental del país está deshabitada. EFE

