Un sismo de magnitud 4,6 se registra en el centro de Bolivia, sin daños ni víctimas

La Paz, 13 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 4,6 se registró este sábado en la región de Cochabamba, en el centro de Bolivia, sin que por el momento se reporten víctimas ni daños materiales, informó el privado Observatorio San Calixto.

El sismo se produjo a las 7:49 hora local (11:49 GMT) y tuvo como epicentro la provincia Esteban Arze, según el observatorio que es la única institución sismológica en Bolivia.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 19,9 kilómetros, por lo que se considera superficial.

La zona del temblor está a ocho kilómetros del municipio de Anzaldo, capital de la provincia donde fue el epicentro, a 25 kilómetros de la población de Tarata y a 27 kilómetros de la localidad de Cliza, informó la entidad.

El reporte señala que debido a la profundidad es probable «se sea sentido y cause daños en regiones aledañas al epicentro».

El observatorio reportó que el sismo se sintió en algunas localidades cercanas, incluso en la zona sur de la ciudad de La Paz, por al menos 160 personas, según un reporte oficial.

El martes se registró un sismo de magnitud 5,2 en la región andina de Potosí, al suroeste de Bolivia, sin reporte de víctimas ni daños materiales.

A mediados de agosto se reportó otro sismo de magnitud 4,4 también en Potosí, pero en la provincia Daniel Campos.

Además, días antes también se registraron tres sismos de magnitudes 3,0, 4,0 y 3,6, en la región sureña de Chuquisaca, donde está Sucre, la capital constitucional de Bolivia, sin reporte de víctimas ni daños materiales. EFE

drl/cpy