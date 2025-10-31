Un sismo de magnitud 4,6 se siente en la costa norte de Perú, sin causar daños

1 minuto

Lima, 31 oct (EFE).- Un sismo de magnitud 4,6 se sintió este viernes en la costa norte de Perú sin que hasta el momento se reporten daños personales ni materiales, según el primer reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

El temblor se registró a las 14.03 hora local (19.03 GMT) y su epicentro se localizó en el océano Pacífico, a 65 kilómetros al suroeste de la población costera de Huarmey, perteneciente a la región de Áncash.

El movimiento telúrico se originó a 45 kilómetros de profundidad bajo la superficie marina y se sintió de manera leve en Áncash, donde las autoridades revisan si existen daños en las zonas vulnerables.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que rodea este océano y que concentra alrededor del 80 % de la actividad sísmica mundial por las tensiones acumuladas entre distintas placas tectónicas. EFE

fgg/cpy