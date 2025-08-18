Un sismo de magnitud 5,1 sacude la región de Arequipa, en el sur de Perú

1 minuto

Lima, 18 ago (EFE).- Un sismo de magnitud 5,1 se sintió este lunes en la región de Arequipa, en el sur de Perú, sin que hasta el momento se reporten daños, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

De acuerdo a la información difundida por el organismo estatal, el sismo se produjo a las 07:47 hora local (12:47 hora GMT) a una profundidad de 112 kilómetros.

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 18 kilómetros al oeste de Aplao, en la provincia arequipeña de Castilla y fue percibido como leve entre la población.

El COEN añadió que no se reportan daños hasta el momento y que realizan el monitoreo correspondiente en zonas vulnerables.

Perú está ubicado en una zona del mundo denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

El último terremoto devastador en el país se produjo frente a Pisco en agosto de 2007, cuando un movimiento de magnitud 7,9 golpeó a esa localidad y toda la región de Ica, causando más de 500 fallecidos, así como millonarias pérdidas en infraestructuras y viviendas. EFE

pbc/gpv