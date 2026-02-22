Un soldado colombiano muerto y nueve heridos en operación contra disidencia de las FARC

Bogotá, 22 feb (EFE).- Un soldado colombiano murió y otros nueve militares resultaron heridos en combates contra presuntos miembros de una disidencia de la antigua guerrilla de las FARC en zona rural de San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare, en el centro-sur del país, informó este domingo el Ejército.

Según la Cuarta División del Ejército, militares de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10 sostuvieron combates en la vereda Caño Mosco «contra presuntos integrantes del grupo armado organizado» Isaías Carvajal, al servicio del cabecilla alias Calarcá.

En los enfrentamientos fue asesinado el soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba y también resultaron heridos dos suboficiales y siete soldados profesionales.

Los uniformados fueron evacuados por vía aérea hasta San José del Guaviare, donde reciben atención médica y, según el parte oficial, se encuentran fuera de peligro.

El Ejército informó además que envió refuerzos al sector para continuar las operaciones ofensivas contra esa disidencia de las FARC.

El departamento de Guaviare, caracterizado por su geografía selvática, fue uno de los bastiones de las extintas FARC y, tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla, surgieron en la región grupos disidentes que se disputan el control de territorios estratégicos, rutas del narcotráfico y economías ilícitas, según las autoridades. EFE

