The Swiss voice in the world since 1935

Un terremoto de magnitud 6,3 sacude la región oriental indonesia de Papúa

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bangkok, 12 ago (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió este martes la región indonesia de Papúa, en la parte oriental del archipiélago del Sudeste Asiático, sin que haya alerta de tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el hipocentro del temblor a 10 kilómetros de profundidad y a una distancia de unos 193 kilómetros al noroeste de Jayapura, la mayor ciudad de la región indonesia de Papúa.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo por su parte que no hay alerta o amenaza de tsunami, en su página web.

La isla de Nueva Guinea, cuya mitad occidental pertenece a Indonesia y la oriental a Papúa Nueva Guinea, se asienta sobre el «Anillo de Fuego del Pacífico», una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 temblores, la mayoría moderados. EFE

pav/ngg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR