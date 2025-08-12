Un terremoto de magnitud 6,3 sacude la región oriental indonesia de Papúa

1 minuto

Bangkok, 12 ago (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió este martes la región indonesia de Papúa, en la parte oriental del archipiélago del Sudeste Asiático, sin que haya alerta de tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el hipocentro del temblor a 10 kilómetros de profundidad y a una distancia de unos 193 kilómetros al noroeste de Jayapura, la mayor ciudad de la región indonesia de Papúa.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo por su parte que no hay alerta o amenaza de tsunami, en su página web.

La isla de Nueva Guinea, cuya mitad occidental pertenece a Indonesia y la oriental a Papúa Nueva Guinea, se asienta sobre el «Anillo de Fuego del Pacífico», una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 temblores, la mayoría moderados. EFE

