Un terremoto de magnitud 6 sacude una isla del centro de Filipinas

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Bangkok, 4 may (EFE).- Un terremoto de magnitud 6 sacudió este lunes la isla filipina de Samar, en la región central del archipiélago, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin que las autoridades informaran inicialmente de víctimas o daños.

El sismo quedó registrado a 73 kilómetros de profundidad, alrededor de las 14:09 hora local (6:09 GMT), indicó el USGS, que mide la actividad sísmica mundial.

La localidad más cercana al epicentro del temblor es Nena, con una población de más de 2.000 personas, ubicada 5,2 kilómetros al oeste del mismo.

Varias réplicas de menor intensidad sucedieron al sismo, según la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs), que marcó la ciudad de Tacloban, al sureste del sismo, como una de las zonas donde se situó el temblor con mayor intensidad.

Según el informe inicial publicado por Philvolcs, se espera que el temblor provoque daños.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría de intensidad moderada. EFE

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