Un tiktoker hondureño buscado por EE.UU. por violación a una menor es detenido en Panamá

Ciudad de Panamá, 6 sep (EFE).- Un creador de contenidos hondureño de 24 años de edad fue detenido en el principal aeropuerto de Panamá por una orden de captura internacional por un caso de violación a una menor en Estados Unidos y enfrenta un proceso de extradición a ese país, informaron este sábado medios locales y fuentes oficiales.

La Policía Nacional de Panamá informó que, a través de Interpol, capturó el viernes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen «a un hombre de nacionalidad hondureña con una orden de aprehensión emitida por las autoridades estadounidenses por delitos de agresión sexual y violación contra un menor».

«El sujeto de 24 años había arribado procedente de Tegucigalpa, Honduras y tenía como destino Sao Paulo, Brasil; sin embargo su escala se vio interrumpida y deberá hacer frente al proceso de extradición a Estados Unidos donde es requerido», de acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional.

El diario local El Siglo identificó al detenido como el tiktoker hondureño Daniel Coly, mejor conocido como ‘Richard Ríos Hondureño’.

El rotativo panameño Mi Diario dijo por su parte que el creador de contenidos se dirigía a Brasil para participar en un partido amistoso junto a la selección de tiktokers de Brasil. EFE

