Un tiroteo entre militares y agentes de Policía en Alemania deja al menos un herido

Berlín, 22 (oct).- Un militar alemán que participaba en unas maniobras este miércoles en la ciudad germana de Erding, al sur de Alemania, resultó herido de bala en un tiroteo con agentes de la Policía.

Según informó el diario ‘Bild’, el militar resultó herido en la cara y fue llevado al hospital debido a lo que parece ser un malentendido protagonizado por soldados y agentes de Policía del estado federado de Baviera.

Los soldados, integrantes de la Policía Militar, esperaban la intervención en los ejercicios de elementos de la Policía en las maniobras, pero se desconoce si las unidades de la Policía del estado federado de Baviera que acudieron al lugar de las maniobras estaban al corriente de lo que allí iba a ocurrir, según el ‘Bild’.

De acuerdo con el diario ‘Münchner Merkur’, que informó de que los heridos en el suceso podrían ser dos personas, los agentes de la Policía se personaron sobre las 15.00 GMT en el lugar donde los ejercicios militares tras haber sido alertados por vecinos al ver a un grupo de hombres vestidos con ropa de camuflaje y armas largas.

Ambos periódicos informaron de que hubo un intercambio de disparos entre militares y policías, y, según el ‘Bild’, si los militares usaron munición de fogueo, los agentes usaron munición real.

En su cuenta de X, la Policía de Alta Baviera, donde se encuentra Erding, informó de que en esa ciudad se desarrollaba una «importante operación policial», con «numerosos efectivos sobre el terreno, que cuentan con el apoyo de un helicóptero».

«No hay ni ha habido peligro para la población» y «se han establecido controles de tráfico», indicó el mensaje policial. EFE

