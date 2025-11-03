Un tren descarrilla en el noroeste de Inglaterra sin provocar heridos

1 minuto

Londres, 3 nov (EFE).- Un tren ha descarrilado este lunes cerca del pueblo de Shap, en la región de Cumbria (noroeste de Inglaterra), provocando un caos en la línea ferroviaria pero sin que de momento se hayan registrado heridos, indicó la ministra británica de Transporte, Heidi Alexander.

Alexander dijo que se trata de «un suceso grave», que atienden la Policía y los servicios de emergencia, pero precisó que de momento «no se ha informado de bajas», mientras los pasajeros son trasladados a una zona segura.

El Servicio de Ambulancias del Noroeste (NWAS) señaló por su parte que ha enviado a un equipo al lugar de los hechos y «evalúa la situación», con la prioridad de «atender a quienes lo necesiten lo antes posible».

Las autoridades de transporte indicaron que el descarrilamiento ocurrió entre las localidades de Penrith y Oxenholme, lo que afecta a los trenes que van de las ciudades de Carlisle y Preston.

La compañía ferroviaria Avanti West Coast, que gestiona la línea, avisó a los pasajeros de que todas las líneas al norte de Preston «están bloqueadas» y el servicio permanecerá alterado durante todo el día. EFE

