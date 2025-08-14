The Swiss voice in the world since 1935

Un turista escocés, denunciado por robar varias piedras de la zona arqueológica de Pompeya

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Roma, 14 ago (EFE).- Un turista escocés, de 51 años, fue denunciado por robo al llevarse en su mochila varios fragmentos del piedra de la zona arqueológica de Pompeya, la ciudad del sur de Italia arrasada por la erupción del Vesubio en el año 79.

Uno de los guías que estaba acompañando en una visita nocturna a un grupo observó que un turista recogía algunos trozos de las piedras de las calles de la antigua ciudad y los guardaba en su mochila, informó este jueves el parque arqueológico en un comunicado.

El guía avisó a la dirección del parque y a la seguridad que llamaron a los Carabineros para que localizasen al turista y recuperasen los fragmentos robados.

Los militares lo encontrarán poco después, fuera de las excavaciones, cerca de la estación de tren de Villa dei Misteri, y en el interior de la mochila llevaba aún 5 piedras y un fragmento de ladrillo.

«Felicidades y gracias a la atenta guía turística, a nuestros excelentes guardias de seguridad y a los Carabineros por esta intervención de unión de sinergias para la protección del patrimonio», dijo el director del Parque Arqueológico, Gabriel Zuchtriegel.

Según los investigadores, el turista, que será denunciado por robo, habría admitido que las piedras estaban destinadas a formar parte de la colección de su hijo y que no sabía que estaba prohibido recogerlas.

«En los próximos días se incrementarán los controles debido al gran flujo de turistas en verano», aseguro por su parte el comandante de Carabineros de la zona, Alessandro D’Auria. EFE

ccg/alf

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR