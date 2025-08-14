Un turista escocés, denunciado por robar varias piedras de la zona arqueológica de Pompeya

Roma, 14 ago (EFE).- Un turista escocés, de 51 años, fue denunciado por robo al llevarse en su mochila varios fragmentos del piedra de la zona arqueológica de Pompeya, la ciudad del sur de Italia arrasada por la erupción del Vesubio en el año 79.

Uno de los guías que estaba acompañando en una visita nocturna a un grupo observó que un turista recogía algunos trozos de las piedras de las calles de la antigua ciudad y los guardaba en su mochila, informó este jueves el parque arqueológico en un comunicado.

El guía avisó a la dirección del parque y a la seguridad que llamaron a los Carabineros para que localizasen al turista y recuperasen los fragmentos robados.

Los militares lo encontrarán poco después, fuera de las excavaciones, cerca de la estación de tren de Villa dei Misteri, y en el interior de la mochila llevaba aún 5 piedras y un fragmento de ladrillo.

«Felicidades y gracias a la atenta guía turística, a nuestros excelentes guardias de seguridad y a los Carabineros por esta intervención de unión de sinergias para la protección del patrimonio», dijo el director del Parque Arqueológico, Gabriel Zuchtriegel.

Según los investigadores, el turista, que será denunciado por robo, habría admitido que las piedras estaban destinadas a formar parte de la colección de su hijo y que no sabía que estaba prohibido recogerlas.

«En los próximos días se incrementarán los controles debido al gran flujo de turistas en verano», aseguro por su parte el comandante de Carabineros de la zona, Alessandro D’Auria. EFE

