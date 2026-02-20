Un voraz incendio destruye un complejo turístico de la ciudad colombiana de Santa Marta

Bogotá, 20 feb (EFE).- Un voraz incendio destruyó este viernes un complejo turístico en una playa ubicada en una zona rural de la ciudad colombiana de Santa Marta, en el departamento caribeño del Magdalena, sin que se reporten hasta el momento víctimas mortales ni heridos, informaron las autoridades.

«Lamentamos el incendio ocurrido en las cabañas de Mendihuaca. Toda nuestra solidaridad con las familias afectadas y con el gremio turístico golpeado por las llamas», expresó la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, en la red social X.

En videos publicados por las autoridades se ve cómo el fuego destruye una edificación de tres pisos y varias cabañas ubicadas al lado de la playa de Mendihuaca, una de las más turísticas de Santa Marta.

«Desde la Gobernación del Magdalena exhortamos a las autoridades distritales (de Santa Marta) a activar de manera inmediata las rutas de atención y a esclarecer con prontitud lo sucedido. Hoy lo urgente es proteger y asistir a quienes lo perdieron todo», expresó Guerra.

El Ejército, por su parte, envió un pelotón de la Primera División a apoyar «las labores de extinción de un incendio estructural que afecta siete cabañas en el sector turístico de Mendihuaca».

«Afortunadamente, la rápida reacción ha permitido que, hasta el momento, no se registren víctimas fatales. Seguimos en la zona hasta asegurar el área», expresó el Ejército en X.

La zona donde ocurrió el incendio es aledaña al Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los principales destinos turísticos del país, cuyo cierre temporal fue ordenado esta semana por el Gobierno ante amenazas e intimidaciones contra funcionarios y bloqueos en los accesos que impiden garantizar la seguridad del área protegida. EFE

