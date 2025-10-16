Una artista callejera rusa cumplirá trece días de arresto por cantar temas de opositores

Moscú, 16 oct (EFE).- La cantante callejera Diana (Naoko) Lóguinova, detenida en San Petersburgo por interpretar canciones de artistas opositores rusos, fue condenada este jueves a trece días de arresto.

El tribunal del distrito Dzerzhinski de la segunda ciudad del país declaró culpable a Naoko de organizar un mitin que alteró el orden público.

La artista, que protagonizó varios videos que se hicieron virales en redes sociales interpretando en la calle canciones de músicos declarados agentes extranjeros, fue detenida el pasado martes por organizar un mitin ilegal y desprestigiar a las Fuerzas Armadas.

Fuentes policiales citadas por el digital Fontanka indicaron hoy que el acta levantada por la segunda falta será remitida al tribunal una vez Naoko cumpla los días de arresto a que fue condenada.

El día anterior a la detención de la artista, Marina Ajmédova, miembro del Consejo Presidencial de Derechos Humanos, denunció en sus redes que Naoko y el grupo Stoptime anuncian sus conciertos callejeros con antelación y, por lo tanto, «la gente sale a protestar deliberadamente».

Poco después, por motivos de seguridad, la banda dejó de anunciarse y pidió no difundir vídeos de sus conciertos.

El grupo actuaba en el centro de la ciudad, de aproximadamente seis millones de habitantes, interpretando versiones de artistas rusos como Noize MC, Zemfira y Monetochka. EFE

