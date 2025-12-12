Una comisión del Congreso de Perú acusa a fiscales y periodistas de proteger a Odebrecht

3 minutos

Lima, 12 dic (EFE).- Una comisión investigadora del Congreso de Perú aprobó un informe que acusa a ocho personas, entre ellas fiscales, procuradores y periodistas, de haber protegido a Odebrecht y recomienda que sean denunciados penalmente por presuntas irregularidades en el acuerdo de colaboración que suscribió la Justicia peruana con la empresa brasileña en 2019.

La decisión fue confirmada por el presidente de la comisión investigadora, el congresista ultraconservador Alejandro Muñante, en una columna de opinión publicada este viernes en el diario Expreso.

«El informe arroja que el Acuerdo de Colaboración con Odebrecht no solo fue irregular, sino lesivo para el Estado peruano, pues se habrían otorgado beneficios ilegales a la empresa y a sus directivos», aseguró el legislador del partido Renovación Popular.

En ese sentido, agregó que se recomienda iniciar acciones penales contra los fiscales anticorrupción José Domingo Pérez y Rafael Vela, la jueza María de los Ángeles Álvarez, los exprocuradores Jorge Miguel Ramírez y Silvana Carrión, los ex fiscales generales Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, y el periodista Gustavo Gorriti.

Enfrentamiento entre investigados y la comisión

Tanto Vela, quien dirige el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, como Pérez y Gorriti sostuvieron enfrentamientos con Muñante durante el proceso de investigación de la comisión, a la que Gorriti se negó a acudir a declarar en agosto pasado por considerar que carecía de legitimidad e imparcialidad.

El periodista, quien dirige el medio de investigación IDL-Reporteros, fue nombrado a inicios de octubre pasado como uno de los ‘Héroes Mundiales de la Libertad de Prensa’ de 2025, que otorga el Instituto Internacional de Prensa (IPI, en inglés) y el International Media Support (IMS).

En octubre pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó en uno de sus informes que el entonces alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien es fundador de Renovación Popular, dijo en un evento público que «hay que cargarse a Gorriti», lo que en «en jerga popular implica matar», según remarcó el organismo.

Pérez, por su parte, solicitó en octubre que Muñante se «abstenga, inhiba o excuse del conocimiento del proceso» tras asegurar que había lanzado en sus redes sociales «expresiones peyorativas, ofensivas y vejatorias» en su contra.

Muñante defiende «trabajo riguroso»

Muñante afirmó en su columna de opinión que la comisión que presidió hizo «un riguroso trabajo» y que el informe final concluye que Vela, Pérez, Sánchez y otros «habrían cometido delitos de abuso de autoridad, omisión de funciones y tráfico de influencias», mientras que Gorriti «obstrucción a la justicia».

Según el parlamentario, el acuerdo de colaboración con Odebrecht «no solo fue irregular, sino lesivo para el Estado peruano, pues se habrían otorgado beneficios ilegales a la empresa y a sus directivos».

Añadió que Pérez y Vela «habrían concedido exenciones de pena y blindajes jamás permitidos por la ley», además de que se permitió a Odebrecht «entregar información futura como medida de negociación, violando frontalmente» el Código Penal.

El informe aprobado será enviado ahora al pleno del Congreso, que deberá debatirlo y votar por su eventual aprobación.EFE

dub/mmr/gad