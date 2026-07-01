Una corte argentina analiza si reabre la causa contra dos rugbiers franceses

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La Suprema Corte de Mendoza, Argentina, comenzó este miércoles a analizar si reabre la causa contra dos rugbiers franceses sobreseídos tras ser acusados de violación en 2024.

El tribunal recibió una petición de la querellante, que cuestiona la investigación y la valoración de las pruebas del caso, que considera arbitraria.

Al término de la audiencia, la denunciante acusó a la defensa de lograr la exculpación de los deportistas mediante influencias políticas y corrupción.

María Soledad Lorente, de 41 años, que hasta ahora había resguardado su identidad, increpó al abogado Rafael Cúneo Libarona frente a las cámaras de televisión, visiblemente ofuscada tras la audiencia que se realizó en los tribunales de Mendoza.

El abogado es hermano de quien ocupaba el cargo de ministro de Justicia de Argentina, Mariano Cúneo Libarona, al momento de los hechos denunciados.

«¿A mí me va a venir a decir que no hay corrupción, que no hay influencias políticas? (…) No tengo miedo, a mí me mataron en vida», declaró Lorente antes de retirarse de los tribunales contenida por allegados.

Lorente le dijo al defensor que el exministro de Justicia «vino (a Mendoza) a ayudarlo» en la causa contra los jugadores franceses.

«¿Cuánto recibiste de Francia? ¿Cuánto le pagaste a los fiscales?», preguntó Lorente mientras el abogado se retiraba del lugar sin responderle.

– Causa a estudio –

Antes del altercado habían asistido a la audiencia en la que la Suprema Corte de Mendoza dio inicio al proceso para analizar si reabre la causa.

La abogada Natacha Romano, en representación de Lorente, expuso ante el tribunal los argumentos para pedir que se reabra el caso contra Hugo Auradou y Oscar Jegou, que siguieron la audiencia en forma virtual desde Nueva Zelanda, adonde viajaron como integrantes de la selección francesa de rugby.

«Estamos pidiendo que se revoque el sobreseimiento (de los deportistas), que se reabra la investigación y por supuesto que aparten a los fiscales que intervinieron», dijo la abogada a la AFP al cabo de la audiencia ante el máximo tribunal provincial.

– «Paciencia» –

Auradou y Jegou, de 22 y 23 años, fueron procesados y luego sobreseídos en la causa iniciada en 2024 por Lorente, que alegó haber sido golpeada y violada por ambos en un hotel de la ciudad de Mendoza, capital de la provincia. Los franceses se alojaban allí junto a la delegación gala de rugby.

Los jugadores fueron encarcelados primero y permanecieron luego en prisión domiciliaria en Mendoza hasta ser liberados en agosto de 2024 tras el sobreseimiento.

Se estima que la decisión del tribunal se conocerá en agosto.

La abogada pidió «tener paciencia para que (los jueces) puedan hacer una valoración probatoria digna, justa. Acá lo que está pidiendo la denunciante es que se investigue, que hagan su trabajo», dijo.

La defensa argumenta que las relaciones sexuales fueron consentidas y sin violencia.

El abogado Rafael Cúneo Libarona dijo a la AFP tras la audiencia que la Corte «se va a tomar 20 días para analizar el caso, los dictámenes de la fiscalía, de la querella, y de la defensa».

El letrado dio por sentado que se ratificará el sobresimiento y adelantó una posible causa contra la mujer por presunta falsa denuncia.

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