Una delegación israelí se reúne con mediadores en El Cairo por el regreso del último rehén

El Cairo, 24 dic (EFE).- Una delegación israelí se reunió este miércoles en El Cairo con funcionarios egipcios y representantes de otros países mediadores entre Israel y Hamás para el regreso del cuerpo de su último rehén en la Franja de Gaza, informó una fuente egipcia a EFE.

La fuente de seguridad egipcia, que pidió el anonimato, explicó que el coordinador del Servicio de Seguridad de Israel, Gal Hirsch, llegó hoy a la capital egipcia, donde se reunió con altos funcionarios y representantes de los países mediadores en el conflicto.

Asimismo, indicó que los encuentros se centraron en los esfuerzos y los detalles de la operación para recuperar el cuerpo del sargento Ran Gvili, unas reuniones además que se producen pocos días antes del viaje del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Estados Unidos.

La fuente indicó que la delegación incluía a responsables del Ejército israelí, el Shin Bet y el Mosad.

Los mediadores egipcios informaron a la delegación israelí de que Hamás tenía dificultades para localizar el cuerpo del último rehén y aseguraron que su cuerpo estaba en posesión la Yihad Islámica Palestina, señaló.

Hamás no había participado en la determinación del lugar de entierro del rehén, añadió.

La delegación israelí trasladó a los mediadores egipcios que este asunto estaría en la agenda de la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y Netanyahu en Florida (EE.UU.) el próximo lunes.

Desde que el 10 de octubre entró en vigor el acuerdo de alto el fuego en Gaza auspiciado por Trump, el movimiento palestino ha entregado a los 20 rehenes que quedaban vivos en la Franja y a 47 de los 48 cuerpos de los cautivos fallecidos.

Cuando Hamás entregue al último fallecido, se considerará terminada la llamada primera fase del acuerdo y comenzará la segunda, en la que se abordará el desarme de grupo islamista, la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata para la Franja y otros aspectos de la tregua.

Mientras, la ayuda humanitaria en Gaza, cuya entrada controla Israel, aún no alcanza los niveles acordados y sus más de dos millones de personas siguen viviendo en un enclave arrasado con condiciones infrahumanas, cientos de miles de ellas en tiendas de campaña ante la llegada del invierno. EFE

