Una familia española desaparecida tras el naufragio de una embarcación en Indonesia

(actualiza con detalles sobre la atención consular y otros)

Yakarta/Madrid, 27 dic (EFE).- Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a una familia española (una pareja y sus dos hijos), que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali.

Los desaparecidos proceden de Valencia, en el este de España, y el Ministerio español de Asuntos Exteriores está ya en contacto con sus allegados.

Según informaron este sábado fuentes diplomáticas, las labores de rescate podrían extenderse hasta tres o cuatro días.

En esa misma embarcación viajaban otras dos personas españolas que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico, tal y como precisa el servicio de emergencia indonesio SAR.

El consulado español en Yakarta está prestando toda la atención consular a esas otras dos personas del grupo, que están fuera de peligro, a través de un oficial de la embajada que ha llegado a Labuan Bajo, lugar de partida de las excursiones a Padar.

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 del viernes (13.30 GMT) al sufrir una avería en el motor, según el reporte preliminar.

La búsqueda empezó la noche del viernes y se mantiene este sábado con el despliegue de lanchas y equipos de buceo.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a las infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes. EFE

