Una mujer y su hijo pequeño mueren tras incendiarse su tienda de campaña en Gaza

2 minutos

Jerusalén, 2 en (EFE).- Una madre y su hijo pequeño murieron esta pasada noche tras incendiarse la tienda de campaña en la que estaban viviendo en el Estadio Yarmuk de la ciudad de Gaza, informó la Defensa Civil palestina.

Si bien todavía no hay una versión oficial de las causas del incendio, fuentes locales del enclave recogidas en canales palestinos informan de que el fuego comenzó cuando la familia encendió una vela dentro de la tienda para protegerse del frío y de la falta de electricidad.

Desde mediados de diciembre, fuertes temporales con lluvia y viento han venido azotando la devastada Franja, lo que ha provocado inundaciones en estos campamentos improvisados de tiendas de campaña en los que vive la mayoría de palestinos desplazados o que se han quedado sin casas.

En imágenes difundidas en redes sociales, puesto que la prensa extranjera todavía tiene vetada por Israel su acceso de forma independiente a Gaza, se ven las consecuencias del fuerte temporal en estos campamentos de tiendas de campaña, muchas de las cuales salían volando por el viento, además de familias con todas sus pertenencias empapadas y a niños pequeños tiritando de frío.

El 81 % de todas las estructuras y edificios de Gaza han sido destruidos por los bombardeos israelíes durante su ofensiva, y a pesar del supuesto alto el fuego, el Ejército de Israel continúa demoliendo edificios en el 54 % de la Franja que continúa bajo su control.

Esa realidad, a falta de que Israel y Estados Unidos aborden la pendiente reconstrucción de Gaza recogida en su acuerdo de alto el fuego, obliga a la mayoría de la población palestina a seguir malviviendo en tiendas de campaña.

Al menos 25 personas, incluidos varios bebés, han muerto durante diciembre por las adversas condiciones climáticas, según el Ministerio de Salud de Gaza, que gestiona Hamás. EFE

