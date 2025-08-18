Una persona muere en Caracas a causa de las lluvias, según los bomberos

Caracas, 18 ago (EFE).- Un hombre murió en Caracas a causa de las lluvias caídas durante el fin de semana en gran parte del territorio venezolano, informó este lunes el comandante general del cuerpo de bomberos de la ciudad, Pablo Palacios.

El hombre, de 40 años, falleció la noche de este domingo tras ser arrastrado por una corriente de agua en la carretera vieja de El Junquito, un sector ubicado en el extremo oeste de la capital, detalló Palacios en Telegram.

El agua «arrastró (a) varios vehículos» situados en la vía, entre ellos, una motocicleta que era conducida por Durán, detalló el funcionario.

Se trataría de la segunda víctima mortal a raíz de las lluvias confirmada por las autoridades, después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informara a finales de junio pasado de otro fallecido en el estado Portuguesa (oeste).

La alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez, se trasladó hasta el lugar de la emergencia, agregó la publicación de los bomberos.

También acudieron, según la información oficial, comisiones de Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Policía Municipal de Caracas y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC).

Miles de familias han quedado afectadas en varios estados de Venezuela como consecuencia de las lluvias que comenzaron a finales de junio.

Este lunes, el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) informó que en Apure (oeste, fronterizo con Colombia) el gobernador, Wilmer Rodríguez, habilitó refugios temporales, evaluó daños y entregó insumos a comunidades afectadas por la crecida de ríos y caños.

Asimismo, VTV mostró imágenes de la gobernadora de Delta Amacuro (este), Loa Tamaronis, durante su recorrido por varias zonas de la región afectadas por el desbordamiento del río Orinoco, el más grande del país.

Desde Monagas (este), la televisora pública reportó, citando al gobernador de la entidad, Ernesto Luna, que 24 familias sufrieron daños por las lluvias recientes.

Desde mediados de año, los aguaceros han impactado especialmente al sur y a gran parte del occidente venezolano, que abarca, entre otras, las regiones de Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida y Portuguesa. EFE

