Una persona muere en la región rusa de Kursk tras un ataque con drones de Kiev

Moscú, 4 ene (EFE). – Un ataque ucraniano con drones mató este domingo a un habitante de la región rusa de Kursk, informó el gobernador local, Alexandr Jinshtéin.

«Un dron enemigo atacó hoy la aldea de Nueva Nikolaekva del distrito de Rilsk (…) Como consecuencia de ello, murió un hombre de 55 años», escribió Jinshtéin en Telegram.

Según las estadísticas oficiales, en 2025 los ataques ucranianos fueron la causa de la muerte de 60 personas en Kursk.

Otros 350 habitantes de esa región rusa resultaron heridos por acciones de Kiev.

Este domingo, también el gobernador de la región rusa de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, informó de un muerto y dos heridos por un ataque ucraniano con drones.EFE

