Una semana sin resultados en Indonesia en la búsqueda de tres españoles tras naufragio

Noel Caballero

Labuan Bajo, 2 ene (EFE).- El operativo que trata de localizar a tres españoles desaparecidos en Indonesia no dio este viernes resultados, cuando se cumple una semana del accidente marítimo del barco en el que viajaban, un incidente que investiga la Policía.

«El equipo ha realizado búsquedas tanto en la superficie como bajo el agua, usando cuatro equipos de sonar. Sin embargo, los trabajos no han dado resultado», declaró a EFE Asfan Sulhasan, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y uno de los coordinadores de la misión.

Los rescatistas desplegaron durante hoy más de una decena de barcos para peinar las aguas, mediante el uso de radares que cartografiaran el fondo marino y buzos para tratar de lograr confirmación visual de los posibles hallazgos.

«Ha sido un día complicado porque el mar no acompañaba. Por la mañana hice un primer buceo de unos 45 o 50 minutos a unos 30 metros de profundidad en una zona donde el sonar había detectado algo. Pero nada. Por la tarde hicimos un buceo más largo, tampoco hubo suerte», declaró a EFE el buzo español Santi Tinoco, implicado en el operativo, tras regresar al puerto de Labuan Bajo, desde donde se coordinan parte de los trabajos.

El español dice que lo positivo es que este viernes han peinado toda una costa de la isla de Padar, cerca de donde se hundió el barco, mientras que mañana repetirán el proceso en una zona diferente y donde ayer se habían encontrado algunos restos del navío siniestrado.

La embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 hora local del viernes (12.30 GMT) de la semana pasada, tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas.

De los 11 pasajeros que viajaban en el barco en el momento del accidente, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-) fueron rescatados y los equipos de búsqueda recuperaron el lunes el cuerpo sin vida de una menor de edad española.

Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada hace tres días. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.

Los trabajos se retomarán el sábado y durarán, al menos, hasta el domingo, según decidieron la víspera las autoridades locales.

Ocho interrogados

La Policía de Indonesia abrió el miércoles una investigación para determinar si se incurrió en algún delito por negligencia en el naufragio del Putri Sakinah.

En declaraciones a EFE, el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Henry Novika Chandra, explicó que hasta esta tarde habían interrogado a ocho testigos y personas vinculadas con el caso.

«La investigación se lleva a cabo para esclarecer objetivamente los hechos y determinar si hubo negligencia o conducta delictiva en este incidente», indicó hoy la Policía en un comunicado.

Un informe inicial apuntó a un posible fallo de motor que dejó el barco a la merced de las olas. Las autoridades del puerto dijeron a EFE que el barco zozobró tras el súbito envite de tres grandes olas, de hasta 2,5 metros sobre el nivel del mar, debido a un «fenómeno poco común» mientras navegaba por un estrecho con fuertes corrientes submarinas.

Por otro lado, las autoridades portuarias de Labuan Bajo ampliaron hasta el próximo martes la prohibición de navegación a todos los barcos turísticos, aplicada desde el lunes, debido a las malas condiciones climáticas en una vasta zona del este del país, que incluye al área de búsqueda.

Misa en el puerto

La conclusión de las tareas de búsqueda de hoy coincidió con la celebración de una misa católica, la religión que profesa alrededor del 85 por ciento de los habitantes de la isla de Flores, en el oeste de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo.

Las familias de los desaparecidos se unieron a la ceremonia, que terminó con los fieles colocando una hilera de velas encendidas.

«Hemos hecho todo lo que hemos podido», dijo emocionada una de las indonesias que han ayudado a coordinar los grupos de buceadores voluntarios que han partido en la misión. EFE

