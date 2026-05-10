Una serie explora la fusión de recetas tradicionales colombianas con carnes de EE.UU.

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Bogotá, 10 may (EFE).- Una fusión de platos típicos colombianos preparados con carnes de Estados Unidos protagoniza una serie documental que hace un recorrido gastronómico por algunos de los lugares más turísticos del país andino para mostrar su diversidad cultural.

La iniciativa, llamada ‘Extranjeramente Criollo’, fue presentada en Bogotá por la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos (USMEF Colombia), como una manera de celebrar lo mejor de la cocina colombiana, según la consejera de Agricultura de la embajada de EE.UU. en Bogotá, Rachel Nelson.

De esta forma, la serie de seis capítulos, disponible en canales de internet y redes sociales, hace un recorrido por pueblos turísticos de Colombia y su comida.

El viaje comienza en Jardín (Antioquia) y continúa por Salento (Quindío), Mompox (Bolívar), Villa de Leyva (Boyacá), Barichara (Santander) y San Martín (Meta) para mostrar platos típicos como la bandeja paisa, el sancocho, la posta negra, la sobrebarriga, la carne oreada y la carne a la llanera.

«La comida no es solamente sustento, es una expresión viva de identidad, historia y cultura», manifestó Nelson en la presentación.

El recorrido gastronómico es guiado por el chef argentino Nicolás Díaz, quien viajó por todo el país para conocer, junto a cocineros locales, el origen, ingredientes y formas de preparar los distintos platos y «ver cómo con las carnes de Estados Unidos y respetando la esencia de las recetas colombianas» se puede hacer un «muy buen encuentro».

Según Díaz, no se busca «desplazar a la carne nacional» sino complementar recetas tradicionales con otros sabores porque la carne estadounidense «es distinta a la colombiana».

«‘Extranjeramente Criollo’ es una forma de acercarnos a la cocina colombiana, de entenderla y encontrar cómo nuestros cortes pueden integrarse para potenciar su sabor. Es también una manera de aportar a la tradición culinaria del país», señaló la representante de USMEF en Colombia, María Isabel Ruiz. EFE

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