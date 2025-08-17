Una turba apedrea al candidato Andrónico Rodríguez tras emitir su voto en Bolivia

3 minutos

(Actualiza con declaraciones de Rodríguez)

Entre Ríos/La Paz, 17 ago (EFE).- Una turba apedreó y abucheó este domingo al candidato a la Presidencia Andrónico Rodríguez tras emitir su voto en el bastión político y sindical del expresidente Evo Morales, donde es considerado un «traidor» por alejarse del exgobernante y postular por su cuenta a estas elecciones generales.

Rodríguez acudió a votar en la escuela José Carrasco, en el municipio de Entre Ríos situado en el Trópico de Cochabamba, el feudo de Morales (2006-2019) en la región central de Cochabamba, con una demora debido a que previamente hubo una explosión menor cerca de ese recinto electoral.

Cuando el también presidente del Senado se disponía a hablar con los periodistas que hacían la cobertura de la votación, la gente que estaba en el recinto comenzó a lanzarle piedras, según constató EFE.

Ante el ataque, el candidato ya no hizo declaraciones y salió pronto del colegio electoral, en cuyas puertas le aguardaba un vehículo que también fue impactado por las piedras, mientras la turba le gritaba «traidor».

Las piedras también alcanzaron a algunos periodistas y fotógrafos que estaban en el lugar.

El ambiente en Entre Ríos es tenso, pues antes de que Rodríguez acudiera a sufragar hubo una explosión cerca del recinto.

Rodríguez ofreció posteriormente una rueda de prensa en la sede del sindicato de productores de hojas de coca al que pertenece, donde consideró que lo ocurrido «no es una reacción natural o espontánea» de sus «hermanos» y «compañeros» de Entre Ríos.

«Son grupos organizados que, de manera intolerante, han esperado desde muy madrugada, esperando que en cualquier momento ingrese y generen todo un conflicto para evitar que emita mi voto», sostuvo.

A su juicio, el objetivo de ese «pequeño grupo» que le atacó era evitar que ingrese al recinto electoral, si bien afirmó que pudo votar «con toda normalidad».

El senador señaló que lo ocurrido quedará en la conciencia de quienes «quieren organizar este tipo de conflictos o convulsión» y defendió que su candidatura es «para defender a los hermanos de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba», el mayor sindicato de cocaleros del país, y también «en representación del movimiento popular».

Rodríguez, de 36 años, es el candidato de izquierda mejor posicionado en las encuestas, situado entre el tercer y cuarto lugar, por debajo de los opositores Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, quienes podrían disputar una inédita segunda vuelta.

El candidato de la alianza Popular fue considerado el heredero político de Evo Morales, pero decidió postularse por su cuenta y el exmandatario lo calificó de «traidor».

Morales no participa en estos comicios por una disposición constitucional que le impide volver a postularse porque ya gobernó el país en tres periodos y tampoco tiene partido político, por lo que promueve el voto nulo.

La campaña por el voto nulo fue intensa en el Trópico de Cochabamba y la gente en Entre Ríos advirtió que si esa opción no es mayoría en esa zona, quemará las urnas electorales.

Más de 7,5 millones de personas están llamadas a las urnas en territorio boliviano para elegir al presidente, vicepresidente, y a los parlamentarios del Legislativo y otros 369.308 ciudadanos votarán en el exterior.

Las elecciones se desarrollan en medio de una fuerte crisis económica, marcada por la falta de dólares, escasez de combustible y la peor inflación en décadas. EFE

gb-jct-jaa/eb/lnm

(foto) (video)