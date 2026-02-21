Una turista de EE.UU. y un instructor mueren al caer de un ala delta en una playa de Río

Río de Janeiro, 21 feb (EFE).- Una turista estadounidense y un instructor de vuelo libre murieron este sábado tras caer con un ala delta en las aguas de una playa de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, informaron fuentes oficiales.

El accidente tuvo lugar en la playa de São Conrado, en la parte sur de la capital fluminense, cuando el ala delta se precipitó sobre el mar, cerca de la zona de aterrizaje, según señaló el Cuerpo de Bomberos.

El instructor, identificado como Rodolfo Pascoal Ladeira y al parecer con una amplia experiencia en el sector, murió en el lugar del siniestro.

La turista norteamericana, identificada como Jenny Colón Rodríguez, fue rescatada con vida en estado grave y trasladada a un hospital de la región, pero falleció poco después.

Los motivos del accidente están bajo investigación a la espera de recuperar el ala delta para una evaluación técnica minuciosa, de acuerdo con la directiva del club ‘São Conrado de Voo Livre’, la empresa encargada del vuelo.

Según la investigación preliminar, la turista contrató el vuelo, una actividad popular en la zona y que ofrece impresionantes vistas de Río, la ciudad más turística de Brasil.

Sin embargo, testigos citados por medios locales dijeron que hubo un problema con el ala y notaron que el paracaídas de emergencia no se desplegó a tiempo para amortiguar el impacto con el agua.

El siniestro movilizó a efectivos y vehículos del Cuerpo de Bomberos, entre ellos helicópteros, motos acuáticas y ambulancias, además de un barco privado que se encontraba cerca de ese punto.

La Policía Civil de Río abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. La Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), responsable por la fiscalización del espacio aéreo nacional, también participará en las indagaciones.

El club ‘São Conrado de Voo Livre’, que suspendió sus actividades por los próximos tres días, informó que ya recopiló toda la documentación del aparato y que «está trabajando para brindar apoyo a las familias» de las víctimas.

«Que la memoria de ambos sea un legado de inspiración, y que podamos encontrar fuerzas para seguir volando, soñando y viviendo, incluso en los momentos más difíciles», expresó la asociación en sus redes sociales. EFE

