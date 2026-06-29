Una veintena de heridos en un incendio aparentemente provocado en un edificio en Francia

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París, 29 jun (EFE).- Una veintena de personas resultaron heridas en la madrugada de este viernes en la ciudad francesa de Valence (sureste) por un incendio en un edificio de viviendas provocado cuya motivación podría ser una guerra de territorios entre narcotraficantes.

De todos los heridos, transportados a hospitales de Valence y Romans sur Isère, 14 se encontraban en urgencia relativa, según la emisora Ici Drôme Ardèche.

El fuego se declaró hacia las 4 de la madrugada en un edificio situado en un edificio de nueve plantas en el 111 de la carretera de Montélier, y para la extinción del fuego fueron movilizados 75 bomberos.

Varios apartamentos de la séptima, la octava y la novena planta quedaron destruidos por las llamas.

El fiscal de Valence, Laurent de Caigny, declaró a los medios locales que «se privilegiaba la pista criminal» porque se utilizó «un producto incendiario».

«Nuestra hipótesis de trabajo nos orienta hacia un incendio vinculado a la guerra de territorios con un fondo de narcotráfico», añadió el fiscal, que precisó que se ha abierto una investigación por el cargo de incendio voluntario con resultado de heridos.

Puntualizó que había una familia en la que varios de sus miembros estaban implicados en el tráfico de droga habían vivido en el edificio, pero ya no.

La semana pasada, ese mismo edificio había sido objeto de una tentativa de incendio provocado.

El alcalde de Valence, Nicolas Daragon, afirmó que el ayuntamiento va a realojar a las víctimas del siniestro, en espera de que los seguros asuman las consecuencias. EFE

ac/jgb