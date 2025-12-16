Una web de la OCDE permite seguir los esfuerzos climáticos de al menos 38 países

París, 16 dic (EFE).- Una web coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) permite seguir el esfuerzo para frenar el cambio climático realizado, hasta el momento, por 38 países de acuerdo con el número de medidas económicas, regulatorias y de información que hayan adoptado.

Esta nueva base de datos ha sido lanzada por el Foro Inclusivo sobre Enfoques de Mitigación del Carbono (IFCMA), una iniciativa que incluye a los países miembros de la OCDE, pero también a otros que no pertenecen a este organismo con sede en París, informó este martes la institución.

«Uno de los objetivos clave del IFCMA es producir una base de datos sistemática, exhaustiva y de alta calidad sobre las políticas de mitigación y las políticas relevantes para la mitigación de los países», señaló la OCDE.

Estos instrumentos de mitigación se dividen en cinco categorías: las económicas, las regulatorias, las de información, las de consumo e inversión gubernamental y los enfoques voluntarios.

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, destacó que esta nueva plataforma «ofrece a los responsables públicos nuevos datos e información comparable sobre los diferentes enfoques de mitigación de las emisiones de carbono adoptados por países de todo el mundo».

«Ayudaremos a las autoridades públicas a comprender todas las opciones posibles a la hora de decidir el mejor enfoque para reducir las emisiones en su jurisdicción», añadió.

De momento, se pueden seguir los esfuerzos climáticos de 38 de los 60 miembros de la IFCMA, entre ellos España, Costa Rica, Chile, Argentina, Perú y Paraguay. EFE

