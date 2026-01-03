Unas 400 personas protestan en Barcelona contra el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Barcelona, 3 ene (EFE).- Unas 400 personas se han concentrado esta tarde ante el consulado de Venezuela en Barcelona (noreste de España) para protestar por el ataque de Estados Unidos a este país y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, según el cálculo del Ayuntamiento.

La concentración, que ha llenado la plaza Urquinaona, ha sido convocada por diferentes organizaciones y formaciones políticas de izquierdas como la CUP, ARRAN, la Plataforma Antirrepresiva de Barcelona, la Internacional Antifascista dels Països Catalans, Itaca o el Sindicat d’Estudiants.

Los manifestantes portaban pancartas con lemas como «Los pueblos del mundo unidos por Venezuela» y han coreado consignas como «Trump, fascista, tú eres el terrorista» y «Venezuela, no estás sola».

Rechazo a la «injerencia imperialista»

El portavoz de la Internacional Antifascista dels Països Catalans, Bernat Cases, ha explicado en declaraciones a los periodistas que la protesta es un rechazo «a la injerencia imperialista» de Estados Unidos en Venezuela.

«Atacan cualquier proyecto de cualquier pueblo para reafirmar su dominio a nivel internacional. Es inadmisible. Reclamamos al gobierno catalán, español y francés que se posicionen claramente contra el ataque», ha asegurado.

Algunos de los manifestantes han quemado en la plaza una bandera norteamericana.

De signo totalmente contrario, una parte de la comunidad venezolana residente en Barcelona contraria al régimen de Nicolás Maduro ha convocado para mañana, domingo, una concentración en el Arco de Triunfo de la capital catalana. EFE

