United Airlines suspende vuelos en aeropuertos de EE. UU. por un «problema técnico»

Nueva York, 7 ago (EFE).- La aerolínea estadounidense United Airlines anunció este miércoles la suspensión de vuelos de salida en aeropuertos de EE.UU., debido a un «problema técnico», y prevé más retrasos en las próximas horas.

«Prevemos más retrasos en los vuelos esta noche mientras solucionamos este problema. La seguridad es nuestra máxima prioridad y trabajaremos con nuestros clientes para que lleguen a sus destinos», indicó la aerolínea estadounidense en un comunicado a CNN.

Aproximadamente, el 16% de los vuelos de la aerolínea se han retrasado y varios fueron cancelados hasta las 20.30 horas ET (00.30 GMT del jueves), según el rastreador de datos de vuelo FlightAware.

Los aeropuertos de Chicago, Denver, Newark, Houston y San Francisco se vieron afectados por la medida, según el estado del sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA). EFE

