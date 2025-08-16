Universidad Católica golea a un Colo Colo que agoniza en la liga con una crisis sin fin

Santiago de Chile, 16 ago (EFE).- Universidad Católica goleó este sábado por 4-1 a Colo Colo en el estadio Monumental por la fecha 20 de la liga chilena, contribuyendo a la larga agonía del actual campeón chileno, cuya crisis podría dejarlo fuera de competencias internacionales la próxima temporada.

Con un doblete de Cristian Cuevas y otros tantos de Tomás Asta-Buruaga y Fernando Zampedri, la Católica se impuso en un duelo en el que poco antes del final primer tiempo ganaba por tres goles, antes del descuento de Erick Wiemberg.

El resultado regresó a los cruzados a los puestos que otorgan un cupo a la Copa Sudamericana 2026, provisionalmente en la sexta casilla con 30 puntos, mientras que Colo Colo bajó al octavo lugar con 27 unidades, aunque permanece a poca distancia de la clasificación internacional.

La derrota dejó al técnico argentino Jorge Almirón, pifiado por la afición en el Monumental que le coreó “Ya se va, Almirón ya se va”, a horas del anuncio de su salida del cargo luego de que a finales de mayo la directiva del club tuvo un primer intento por cesarlo, pero no llegó a un acuerdo económico.

“Es un golpe duro para la gente. Entre hoy y mañana seguramente habrá novedad, se hablará con el presidente y mi entorno para llegar a un acuerdo”, reconoció Almirón en conferencia de prensa.

El entrenador añadió que “el tema ahora es descomprimir, es lo más importante y siempre será lo mejor para el club”.

El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, dijo al final del partido que fue “muy duro el resultado, esto requiere que tengamos una conversación con nuestro entrenador y con los demás directores que están presentes. Es una situación muy complicada”, en declaraciones a la radio chilena ADN.

En el año aniversario de su centenario, el ‘Cacique’ ha tenido una de sus peores temporadas y arrastrando el peso de la crisis que desató en abril pasado su participación en la Copa Libertadores, cuando se suspendió un partido tras la muerte de dos de sus hinchas.

Un Colo Colo sin maniobra fue la imagen que mostró el equipo, completamente sorprendido en el arranque del duelo al recibir su primer gol antes de los 30 segundos por una mala salida del arquero Fernando De Paul, que no pudo capturar la pelota y le quedó a Cuevas para un remate dentro del área a puerta vacía.

Tomás Asta-Buruaga marcó el 2-0 con un cabezazo, en el minuto 12, tras un tiro de esquina cobrado por el colombiano Jhojan Valencia, en el que De Paul volvió a lucir descolocado.

Los albos intentaron responder con ataques peligrosos del delantero argentino Javier Correa y cuando el encuentro había ganado paridad en la intensidad del ida y vuelta, apareció el goleador de los cruzados, el argentino-chileno Fernando Zampedri con el 3-0.

A pesar del golpe, Colo Colo no se entregó y buscó el arco rival con Lucas Cepeda y Correa, aunque fue el lateral Wiemberg quien puso el descuento sobre el final del primer tiempo.

Una posible reacción de los albos en el segundo tiempo quedó desacertada, luego de que el cuadro de La Franja repitiera la dosis al convertir el cuarto tanto apenas a los 25 segundos de iniciado el complemento, con el doblete de Cuevas. EFE

