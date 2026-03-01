Universidad Central sigue en invicto en Venezuela y Monagas queda en el fondo de la Liga

Caracas, 1 mar (EFE).- Universidad Central se impuso por 2-1 ante Zamora, un resultado que lo mantiene como líder invicto del Torneo Apertura venezolano, mientras que Monagas, que cayó por 4-0 con Portuguesa, permanece en el fondo de la clasificación, en la quinta jornada de la Liga que terminó este domingo.

El conjunto universitario, que acumula 15 puntos en el campeonato, fue más contundente en un encuentro donde el Zamora mostró dominio en el campo contrario en la primera parte del encuentro.

En el minuto 28, el colombiano Juan Manuel Cuesta abrió el marcador para La Central y, siete minutos después, Jovanny Bolívar amplió el resultado con un remate tras un centro de Francisco Solé.

El Zamora intentó en varias oportunidades acercarse al arco rival y marcar, pero siempre recibió el bloqueo del portero Giancarlo Schiavone.

Entretanto, Monagas sigue como colista en la clasificación al acumular cinco derrotas continuas, la última de ellas ante Portuguesa por cuatro goles, que cerró la jornada en la cuarta posición.

El equipo local mostró un despliegue táctico impecable, por lo que fueron efectivos de cara al arco rival y mantuvieron un orden defensivo que les permitió mantener su portería en cero.

Monagas lucía errático y con pocas ideas para romper el muro defensivo de Portuguesa.

Por otra parte, el Deportivo La Guaira escaló hasta la segunda posición de la clasificación tras vencer al Rayo Zuliano que ahora se ubica en el tercer lugar.

En el tiempo complementario de la segunda fracción, Carlos Rivero le dio el triunfo al Naranja tras una asistencia de Jesús Vargas, que no pudo ser respondido por el Rayo Zuliano, con lo que se terminó el partido. EFE

