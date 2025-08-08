Universitario y Cristal buscarán destronar al Cusco en la quinta fecha del Clausura

3 minutos

Lima, 8 ago (EFE).- Universitario y Sporting Cristal buscarán destronar a Cusco del primer lugar del torneo Clausura cuando se enfrenten este fin de semana ante Sport Boys y Melgar, respectivamente, en la quinta fecha de la competencia en la Liga 1 de Perú.

La ‘U’ y Cristal marchan a sólo dos puntos de Cusco, que es líder del Clausura con 12 puntos y un pleno de cuatro triunfos en las primeras cuatro fechas de, Clausura.

Tras celebrar esta semana su 101 aniversario, Universitario recibirá a Boys en el estadio Monumental de Lima el sábado en busca de su cuarta victoria en el torneo, después de ganar a Alianza Universidad por 0-2 en la jornada anterior.

El conjunto crema, dirigido por el técnico uruguayo Jorge Fossati, quiere llegar en el mejor nivel posible a su partido por octavos de final de la Copa Libertadores ante el Palmeiras de Brasil el próximo jueves 14.

En tanto, Cristal, al mando del entrenador brasileño Paulo Autuori, recibe a Melgar de Arequipa el domingo con la misión de hacerse del primer lugar del Clausura y mantener un nivel competitivo que le permita alzar el título nacional que le es esquivo desde 2020.

En su último partido, ante Alianza Lima, el equipo del Rímac empató sin goles, después de tres victorias consecutivas por el Clausura.

La quinta fecha del torneo empieza este viernes con el partido de Comerciantes Unidos contra Cienciano en el estadio Juan Maldonado de la ciudad de Cutervo, donde el equipo anfitrión debe luchar para alejarse del último lugar que lo expone al descenso.

El sábado también se disputarán los encuentros entre Ayacucho y Alianza Lima, que bajo la dirección del argentino Néstor Gorosito marcha séptimo en la tabla de posiciones con cinco puntos, y el ADT contra Sport Huancayo, en la andina ciudad de Tarma.

La jornada continúa el domingo con el partido entre Los Chankas contra Atlético Grau en la surandina Andahuaylas, y Juan Pablo II contra Binacional en la norteña ciudad de Chongoyape.

El cierre de la fecha se disputará el lunes con los encuentros entre Alianza Atlético y UTC en el estadio Campeones del 36 en la ciudad norteña de Sullana, y el partido de Deportivo Garcilaso, cuarto en la tabla de posiciones, contra Alianza Universidad en la surandina ciudad del Cuzco.

– Programación de partidos de la quinta jornada del Torneo Clausura de Perú:EFE

. Viernes 8 de agosto: Comerciantes Unidos-Cienciano.

. Sábado 9 de agosto: Ayacuho-Alianza Lima, ADT-Sport Huancayo y Universitario de Deportes-Sport Boys.

. Domingo 10 de agosto: Sporting Cristal-Melgar, Chankas-Atlético Grau y Juan Pablo II-Binacional.

. Lunes 11 de agosto: Alianza Atlético-UTC. EFE

