Universitario y Sporting Cristal ocupan la cima del Clausura peruano

Lima, 10 ago (EFE).- Sporting Cristal y Universitario de Deportes comparten con 13 puntos la cima del torneo Clausura peruano al cabo de cinco jornadas.

Sporting derrotó por 1-0 a Melgar y Universitario por 1-0 a Sport Boys.

Con un partido menos, Cusco ocupa la tercera posición y atesora 12 unidades.

Sporting Cristal y Melgar jugaron la mayor parte del partido con un hombre menos, pues en el minuto 24 fue expulsado el mediocampista celeste Irven Ávila y antes del cierre del primer tiempo también vio la tarjeta roja el argentino Leonel González.

Melgar quedó descolgado de la vanguardia, pues con la derrota cayó al décimo puesto con 5 puntos.

Universitario ganó el sábado a Sport Boys del Callao con un gol de Jairo Concha, que aprovechó una mala salida de los rivales y anotó con un disparo fuera del área que sacudió el estadio Monumental.

El mediocentro peruano ya lleva ocho goles y ocho asistencias y es una de las piezas claves del técnico uruguayo Jorge Fosasti, que este año volvió a dirigir al bicampeón de la liga.

Sport Boys ganó hasta hoy solo un partido en el Clausura y ocupa el decimoquinto puesto con 4 puntos.

Alianza Lima va poco a poco ascendiendo y superando su mal inicio del campeonato. Los blanquiazules ganaron este sábado 0-1 al Ayaucho FC y se colocan quintos con ocho puntos.

Tras una primera parte sin goles, en el minuto 76 el mediocentro ofensivo uruguayo italiano Pablo Ceppelini anotó un penalti, después de que el VAR detectara una mano en el área local de parte de José Ataupillco.

En la quinta jornada, Comerciantes Unidos empató 1-1 contra Cienciano, el ADT ganó 1-0 al Sport Huancayo y Chankas y Atlético Grau quedaron 3-2.

Juan Pablo II se verá las caras con Binacional la tarde del domingo y el lunes concluirá la fecha con Alianza Atlético frente al UTC y Deportivo Garcilaso y Alianza Uinversidad. EFE

